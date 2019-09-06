Правительство РФ поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство России поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Так, по достижении указанного возраста, гражданин страны может выйти на негосударственную пенсию.

При этом некоторые категории граждан, в частности инвалиды и работники Крайнего Севера, смогут получать выплаты в еще более раннем возрасте, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Помимо этого, авторы инициативы предложили не учитывать страховой стаж при назначении выплат из НПФ. По мнению авторов инициативы, это будет стимулировать самозанятых и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущей пенсии.

Планируется, что Государственная дума РФ рассмотрит проект в осеннюю сессию.