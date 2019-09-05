В ДНР предотвратили теракт
Беспилотный аппарат с боеприпасом был сбит, после чего снаряд уничтожили специалисты разминирования.
© Фото: Evgeny Maloletka, OSCE, Архив
В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике предотвратили теракт. Об этом рассказали в пресс-службе оперативного командования ДНР.
«Нашими наблюдателями ПВО был замечен ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным к нему боеприпасом, летевший со стороны украинских позиций к месту работы сотрудников Миссии», - говорится в сообщении.
Беспилотник был сбит из стрелкового оружия. Разрыва боеприпаса не последовало.
Позже снаряд был уничтожен специалистами разминирования.
Как отмечает оперативное командование ДНР, при подрыве снаряда могли бы пострадать мирные жители и сотрудники СММ ОБСЕ.