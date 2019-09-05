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Художники представили мозаичные тимпаны для Главного храма ВС РФ

Дарья Михалина
09:31 05.09.2019
Всего восемь мозаичных композиций, высота каждой из которых превышает десять метров, будут расположены в соборе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мастера, занимающиеся мозаикой, завершили работу по созданию уникальных тимпанов - углубленных частей стены, обрамленных аркой. Их поместят в Главный храм ВС РФ.

Всего изготовлено восемь тимпанов - по две на каждой стороне собора. Работой руководил Василий Нестеренко.

Мозаичные образы изготовлены с учетом всех правил искусства и с соблюдением церковных канонов и традиций. В производстве использовали высококачественные материалы.

Художники представили мозаичные композиции «Святая великомученица Варвара», «Святой Андрей Первозванный», «Святой Александр Невский», «Святой пророк Илия», а также мозаичные паруса «Святой евангелист Марк», «Святой евангелист Матфей», «Святой евангелист Лука», «Святой евангелист Иоанн». Высота каждого из них - более десяти метров.

Работы были завершены еще 19 августа, в праздник Преображения Господня. Сейчас мастера трудятся над барабаном Главного храма и Западной апсидой, где изобразят Богородицу.

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