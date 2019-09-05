Художники представили мозаичные тимпаны для Главного храма ВС РФ

Мастера, занимающиеся мозаикой, завершили работу по созданию уникальных тимпанов - углубленных частей стены, обрамленных аркой. Их поместят в Главный храм ВС РФ.

Всего изготовлено восемь тимпанов - по две на каждой стороне собора. Работой руководил Василий Нестеренко.

Мозаичные образы изготовлены с учетом всех правил искусства и с соблюдением церковных канонов и традиций. В производстве использовали высококачественные материалы.

Художники представили мозаичные композиции «Святая великомученица Варвара», «Святой Андрей Первозванный», «Святой Александр Невский», «Святой пророк Илия», а также мозаичные паруса «Святой евангелист Марк», «Святой евангелист Матфей», «Святой евангелист Лука», «Святой евангелист Иоанн». Высота каждого из них - более десяти метров.

Работы были завершены еще 19 августа, в праздник Преображения Господня. Сейчас мастера трудятся над барабаном Главного храма и Западной апсидой, где изобразят Богородицу.