Греф выступил за отмену экзаменов в школе

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал идею школьного оценивания и высказался за отмену экзаменов. Об этом он сказал на пленарной сессии Сбербанка на ВЭФ.

Греф отметил, что экзамены приучают школьников лишь к системе оценивания и только убивают желание учиться. Из школы, по его мнению, дети выходят «инвалидами» и не готовы что-либо делать при ее отсутствии.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей - убить экзамены», - подчеркнул он.

При этом Греф сказал, что профессия учителя является одной из главных и одной из профессий будущего. Он вспомнил, как его сердце сжималось, когда преподаватель выбирал, «кто сегодня будет отвечать», заносил руку на журналом, пишет ТАСС.

Ранее банкир заявил, что российские школы в своем подходе к обучению детей остались на уровне 19 века, поскольку насильственное образование не несет счастья школьникам.