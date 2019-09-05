Грузовик сбил четырех дорожных рабочих на МКАД
НА МКАД столкнулись три грузовых машины, в результате чего пострадали один водитель и четыре пешехода.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На 102-м километре МКАД сразу четыре дорожных рабочих попали под колеса грузовика при столкновении трех фур. Авария произошла на востоке Москвы около 06.30 утра 5 сентября.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД, движение на данном участке в настоящее время ограничено по двум полосам из пяти.
«На 102 км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков с последующим наездом на группу дорожных рабочих», - сказали в ведомстве.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.