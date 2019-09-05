В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России

Заморозки прогнозируются в ближайшие ночи на территории большинства регионов России, рассказала «Звезде» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Солнце все ниже поднимается над горизонтом. В ночные часы земная поверхность выхолаживается уже больше, чем прогревается днем. Заморозки - это уже не необычное явление, это вполне нормально», - отметила синоптик.

При этом заморозки могут представлять опасность для сельскохозяйственных районов, где еще не до конца был собран урожай.

«Заморозки прогнозируются в ближайшие ночи на территории Приморья, на юге Урала и на юге Сибири. Это связано с тем, что более прохладный воздух проник в эти регионы с северо-восточным ветром и сейчас здесь сформировался антициклон», - пояснила Макарова.

По ее словам, в условиях малооблачной погоды воздух относительно сухой и быстро остывает в ночные часы над холодной поверхностью, поэтому температура понижается.

«Пятого-шестого сентября заморозки ожидаются в Кировской, Оренбургской областях до -3 градусов, в Ульяновской области до -1, в Курганской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также Алтайском крае до -2», - добавили в Гидрометцентре.

Кроме того, местами заморозки могут быть в Омской, на юге Тюменской области - до -5. В Красноярском крае и в Хакасии до -2 градусов. В Иркутской области температура понизится немного позже - к 6-9 сентября местами ожидается до -3 градусов. Возможны осадки в виде мокрого дождя со снегом.

Тем временем, в европейской части России будет практически летнее тепло. В Москве температура достигнет 20-23 градусов тепла, а 9 сентября столбики термометров покажут +26.