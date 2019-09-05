Новейший Ил-78М-90А: главные факты об уникальном заправщике

На авиасалоне МАКС-2019 впервые был представлен воздушный танкер Ил-78М-90А с новой системой дозаправки.

Разработчики рассказали «Звезде», на что способен этот гигант.

Генеральный директор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин: «Этот самолет является заправщиком, но при этом это конвертируемый самолет. В случае необходимости выполнения задач, демонтируется оборудование для заправки оборудования, и он выполняет транспортные функции.

На данный момент он обеспечивает заправку трех самолетов одновременно, имеет дополнительные емкости внутри для обеспечения заправки. Самолет оснащен новыми двигателями ПС-90, новым пилотажным комплексом. Это современный новый самолет».

Летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Николай Куимов: «Главное отличие, что это - самолет-заправщик, и он конвертируемый, то есть все два бака по 20 тонн, они могут выгружаться. Три агрегата заправки, два висят под крыльями и один под фюзеляжем, которые предназначены для заправки в воздухе самолетов всех классов. Также важное отличие то, что топливная система соединена, самолет может отдавать топливо как из двух баков, так и свое собственное».