Массовой дракой закончилась попытка раскольников захватить храм под Ровно

На Украине массовой дракой закончилась попытка представителей «новой церкви» захватить храм в населенном пункте Малинск в Ровенской области.

По данным полиции, группа представителей новой церковной структуры срезали замки на дверях и стали выносить из здания вещи. Десятки жителей села встали на защиту храма, который по их словам, уже не в первый раз становится объектом рейдерских захватов со стороны раскольников.

Всего в драке участвовало 60 человек. Во время потасовки пострадали 10 человек, по факту произошедшего открыто 12 уголовных дел, сообщили в Нацполиции.

«Представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии Православной церкви Украины срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения», - отметили в полиции.

Напомним, «новая церковь Украины» была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур на Украине. Главой «новой церкви» стал митрополит Епифаний Думенко.