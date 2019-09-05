«По-мужски»: Снуп Догга поразил русский кулачный бой

Американского рэпера Снуп Догга поразил русский кулачный бой стенка на стенку, который проходил на фестивале «Атамановские кулачки» в Тамбовской области.

«По-мужски. Без оружия, только руки», - написал он под репостом видео.

Видеозапись набрала большое количество просмотров и комментариев, в том числе от русских звезд. Пользователи стали интересоваться, где можно попробовать поучаствовать в таких боях.

Ранее американский исполнитель не раз демонстрировал интерес к России и публиковал смешные картинки на русском языке.