Парад и смотр-конкурс: день Росгвардии отметили в Санкт-Петербурге
Мероприятие состоялось на Дворцовой площади в честь Дня российской гвардии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел смотр-конкурс строевой песни ко Дню российской гвардии.
С праздником всех поздравил ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов.
На сцене подняли флаги Семеновского и Преображенского полков, более трехсот лет назад ставшие первыми гвардейскими частями.
Затем по брусчатке прошли курсанты и военнослужащие. Их оценивало жюри, в составе которого были герои России и Советского Союза.
Лучше всех, по мнению судей, показали курсанты Военного института материально-технического обеспечения, которые и стали победителями.