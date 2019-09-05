Парад и смотр-конкурс: день Росгвардии отметили в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел смотр-конкурс строевой песни ко Дню российской гвардии.

С праздником всех поздравил ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов.

На сцене подняли флаги Семеновского и Преображенского полков, более трехсот лет назад ставшие первыми гвардейскими частями.

Затем по брусчатке прошли курсанты и военнослужащие. Их оценивало жюри, в составе которого были герои России и Советского Союза.

Лучше всех, по мнению судей, показали курсанты Военного института материально-технического обеспечения, которые и стали победителями.