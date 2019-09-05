Впечатляющую битву кота и змеи в Приморье сняли на видео

Очевидцы сняли на видео битву кота со змеей в городе Большой Камень в Приморье.

Как пишет портал Prim News, рептилия пыталась атаковать рыжего кота, но усатый смог расправиться с ней, захватив ее немного ниже головы.

Пушистый хищник не отступился и одержал победу, после чего унес добычу в зубах.

По мнению пользователей, это мог быть ядовитый щитомордник. Однако остальная часть зрителей предположила, что, скорее всего, это безобидный полоз.