Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов, между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо.
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Более 30 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Японии.
Авария произошла в городе Иокогама, где между станциями Канагава-Шиммачи и Накакидо поезд врезался в грузовик.
Водитель грузового транспортного средства получил серьезные ранения. Травмы машиниста поезда и остальных пассажиров оцениваются как незначительные, сообщает Nhk.
Из-за столкновения поезд сошел с рельсов, а грузовик сгорел на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.