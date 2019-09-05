Путин заверил в стабильности двусторонних отношений России и Японии
Отношения между странами стабильны и динамично развиваются, отметил президент.
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Россия стабильно выступает за диалог с Японией, что способствует развитию двусторонних отношений между странами. В этом на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ заверил российский лидер Владимир Путин.
«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога», - отметил он.
Президент благоприятно оценивает такой ход развития событий. Договоренности между Россией и Японией успешно реализуются, в том числе и те, что были достигнуты на саммите G20 в Осаке.
Встреча Путина и Абэ состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.