Путин заверил в стабильности двусторонних отношений России и Японии

Россия стабильно выступает за диалог с Японией, что способствует развитию двусторонних отношений между странами. В этом на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ заверил российский лидер Владимир Путин.

«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога», - отметил он.

Президент благоприятно оценивает такой ход развития событий. Договоренности между Россией и Японией успешно реализуются, в том числе и те, что были достигнуты на саммите G20 в Осаке.

Встреча Путина и Абэ состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.