Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Движение в центре Москвы ограничат в связи с празднованием Дня города с 5 по 9 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе ЦОДД.

«Некоторые участки будут и вовсе закрыты для движения автомобилистов», - уточняется в Центре организации дорожного движения.

Так, на три дня участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд станет полностью пешеходным. Вместе с этим проезд запретят и по прилегающим переулкам.

Отмечается, что движение ограничат поздним вечером 5 сентября и восстановят 9 сентября с утра.

В ЦОДД порекомендовали пользоваться общественным транспортом в эти дни, что позволит точнее рассчитать время в пути и сэкономить его.