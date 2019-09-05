В МИД призвали ждать анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

Реакция на вмешательство во внутренние дела России должна быть адекватной и пропорциональной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ВЭФ «СМИ как мягкая сила мировой экономики».

По ее мнению, необходимо дождаться анализа Госдумы ситуации с медиакомпанией Deutsche Welle.

«Прежде чем комментировать это развитие событий, надо дождаться окончания анализа нашими депутатами этой ситуации», - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что ГД РФ справедливо занялась вопросами «надводной и подводной деятельности, которые ведут западные средства массовой информации в России», пишет ТАСС.

Напомним, глава комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в МИД России будет направлена просьба лишить немецкий Deutsche Welle аккредитации, если руководство СМИ не будет участвовать заседании нижней палаты парламента.

По мнению российского министерства иностранных дел, в материале немецкого издания содержался «призыв к москвичам к участию в несанкционированных массовых акциях».

