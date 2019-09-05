В МИД назвали продление санкций против России разорительным для ЕС

Продление ЕС антироссийских санкций не выгодно в первую очередь самому Евросоюзу. Об этом на полях ВЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза», - отметила дипломат.

По ее словам, сейчас перед Европейским союзом стоит немало проблем. Среди них, например, Brexit. В связи с этим «растягивать санкции в отношении РФ» попросту непродуктивно.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщило о продлении ограничительных мер Запада против российских физических лиц и организаций.