Путин на встрече с премьером Малайзии заявил о приоритетном партнерстве

Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с малазийским премьером Махатхиром Мохамадом на полях Восточного экономического форума.

«Малайзия - наш приоритетный партнер в Азии. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно», - подчеркнул Путин.

Он выразил надежду, что встречи в рамках форума будут полезными и интересными для партнеров из Малайзии.

«Рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях на полях этого мероприятия», - сказал президент РФ, отметив, что в ВЭФ участвуют представители почти всех азиатских регионов.

Как сообщил Махатхир Мохамад, власти Малайзии заинтересованы в получении доступа к технологическим разработкам России. Особый интерес представляют российские космические разработки.

«Со своей стороны, мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии», - сказал малазийский премьер.

Махатхир Мохамад поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ и отметил, что малазийские партнеры намерены сотрудничать не только с европейской частью РФ, но и с восточной.