Военная полиция РФ нашла тонны боеприпасов боевиков в Восточной Гуте

Саперы армии Сирии уничтожили около пяти тонн боеприпасов боевиков, которые обнаружили представители российской военной полиции в Восточной Гуте. Об этом сообщил начальник инженерных войск сирийской армии генерал Майяс Махмуд Иса.

Он отметил, что среди обезвреженных боеприпасов есть и самодельные бомбы, которые боевики изготавливали восточнее Дамаска.

«Большая часть этих опасных предметов обнаружена российскими бойцами из военной полиции во время патрулирования», - заявил сирийский представитель.

Он подчеркнул, что об опасных находках также сообщали местные жители, которые постепенно возвращаются в свои дома. За год в Восточном Гуте ликвидировано примерно 100 тонн неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

При нахождении подобных опасных предметов российской военной полицией немедленно вызываются сирийские саперы, которые занимаются уничтожением боеприпасов. Лишь в экстренных случаях они утилизируются на месте, когда нет возможности их извлечь.