Путин запустил крупнейший в РФ завод по переработке рыбы на Шикотане

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Это произошло на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке.

«Церемония состоялась на объединенной экспозиции министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО», - рассказала директор по связям с общественностью АО «Гидрострой» Людмила Шапка РИА Новости.

Новый завод ориентирован на производство мороженой рыбы (филе минтая, трески, тихоокеанской сельди, скумбрии, иваси, сайры) и кальмаров. Мощность его переработки составляет до тысячи тонн в сутки, а численность работников - 500 человек. Отдельно построен завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки.

Во время СССР на Шикотане действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено в результате землетрясения в 1994 году.