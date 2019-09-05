Россия предложила Японии отменить визы
Россия предлагает Японии полную отмену визового режима для туристов обеих стран, рассчитывая на положительный ответ Токио. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Я надеюсь, что наши японские коллеги рано или поздно согласятся с нашими предложениями по визам. Россия изначально предлагает безвизовый режим для российского и японского потоков», - сказал Орешкин во время переговоров с главой японского МИД Таро Коно.
По мнению Орешкина, наличие безвизового режима способствовало бы выполнению задачи по росту числа гуманитарных обменов. Он добавил, что в России работают над упрощением процесса получения визы в страну.
«Мы в ближайшие полтора года окончательно перейдем на электронные визы. Лучше, конечно, без виз, но здесь российский посыл очень простой - нужно взаимное решение, чтобы двигаться по этому пути», - цитирует «Интерфакс» Орешкина.