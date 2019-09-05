«Станция не резиновая»: космонавт пожаловался на нехватку места на МКС
Специалисты Центра управления полетами при отправке грузов на МКС не учитывают, что места для их хранения может не быть. Об этом заявил российский космонавт Александр Скворцов, находящийся в настоящее время на орбите.
Скворцов рассказал, что с Земли ему посоветовали разместить груз за панелью в одном из модулей, однако места там не оказалось. В связи с этим на станции ему пришлось искать для этого другое место.
«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (Перечню грузов. - Ред.) там идет - все (Размещение. - Ред.) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают», - передало трансляцию переговоров космонавта NASA.
Скворцов попросил не удивляться, если грузы в конечном итоге будут оказываться не в тех местах, где их планировалось разместить. В ЦУПе пообещали учесть его пожелания.
Сейчас на борту МКС работает экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Ника Хейга, а также итальянца Луки Пармитано.