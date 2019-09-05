В МИД заявили о роли НАТО в отказе пригласить РФ на мероприятия в Польшу

За решением не приглашать Россию на мероприятия в Варшаве, посвященные началу Второй мировой войны, стоит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено», - сказала Захарова на выступлении на Восточном экономическом форуме.

Она назвала мероприятия в Варшаве «колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного», отметив, что они превратились в классическую кампанию «по переписываю истории и дезинформацию», пишет РИА Новости.

Напомним, мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше первого сентября - Россия на них не была приглашена, в отличие от союзников Варшавы по НАТО и ЕС, в том числе Германии.