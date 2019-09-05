ЕС запретил импортировать фрукты и овощи из Украины

С 1 сентября европейские импортеры отказались закупать некоторые овощи и фрукты из Украины. Соответствующее решение было принято еще 21 марта, оно касается томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и другой продукции.

Ограничения затронули не только Украину, но и некоторые другие страны, не входящие в ЕС. Причиной вступления директивы в силу называется усиление мер защиты от вредных карантинных организмов. Запрет будет в силе, пока Украина не докажет «чистоту» своей продукции.

По оценке экспертов, если поставки не удастся разблокировать, то возможные потери только украинских производителей яблок в новом сезоне могут составить от 4 до 5 миллионов долларов. А это - около 15% всей экспортной выручки.