Названы смертельно опасные бытовые предметы

Некоторые бытовые предметы, которые большинство людей используют в быту ежедневно, оказались опасными для здоровья и даже жизни. Список вредных вещей опубликовал портал «Медицинское обозрение».

На первом месте оказались дезодоранты - в их составе содержатся парабены. Точного подтверждения их опасности нет, но многие исследования доказывают их отложение в организме.

Краска для татуировок и для волос также оказалось опасной. Американские ученые отмечают, что у людей с тату повышается риск развития меланомы, а у женщин, которые красят волосы - чаще проявляется раз молочных желез.

Вредоносными могут оказаться и лаки для ногтей, в состав которых входят толуол и дибутилфталат, являющиеся токсичными.

Эксперты также предупредили об опасности посуды из пластика и с тефлоновым покрытием, а также радона и асбеста - веществ, содержащихся в строительных материалах.