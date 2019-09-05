В Крыму не была, но петь нельзя: на Украине отменили концерт Повалий

Певица Таисия Повалий не выступит в Киеве с концертом, который должен был состояться 10 декабря. Об этом заявил директор дворца «Украина» Роман Недзельский, где должно было пройти мероприятие.

Причиной отмены концерта Недзельский назвал то, что им с певицей не удалось прийти к определенному соглашению. Кроме того, Роман признался, что у него был разговор с мужем Повалий, продюсером Игорем Лихутой, по поводу концерта. Предполагалось, что супруги должны будут объяснить обществу свое отношение к ситуации на Украине: поддерживают ли они украинских военных, где живут и другие моменты.

В августе Повалий не выдержала и написала в Instagram, что ей надоело слушать вранье о самой себе.

«В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла. Подумайте, меня бы не пустили в Украину, где я живу все пять лет. На гастроли не "убегаю", а выезжаю. Ни один закон Украины я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины, нельзя петь на родине?», - возмутилась Таисия.

По словам директора дворца «Украина», афиши о предстоящем концерте Повалий развесили без его ведома, когда у них с певицей даже не было заключено никаких договоров. Сама Таисия Повалий в конце поста констатировала, что ей не хочется тратить свое драгоценное время на суды, но, видимо, придется все же туда обратиться.