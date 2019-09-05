Имя пилота Дамира Юсупова появится на доске почета в Сызрани

Фотопортрет и имя летчика Дамира Юсупова появится на доске почета в День города в Сызрани, где сам пилот много лет жил.

Такое решение было принято после того, как Юсупов вместе с экипажем смог совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, пишет «Маленькая Сызрань».

Напомним, 15 августа борт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Подмосковье, выполняя рейс Москва-Симферополь. При взлете в двигатели попали птицы, из-за чего было невозможно продолжать полет дальше. Суммарно на борту находились 233 человека, и благодаря действиям экипажа под руководством Юсупова все выжили.

После этого инцидента президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Герой России. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.