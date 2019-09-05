Лавров отказался считать Китай «старшим братом» России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал мнение некоторых скептиков, что современный Китай играет для России роль старшего брата. Как пояснил министр, такими категориями характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере с участием России, неправильно.

«Мы выступаем исключительно за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны», - цитируют министра «Известия».

По словам министра иностранных дел РФ, отношения России и Китая вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Сейчас это отношения «многопланового партнерства и стратегического взаимодействия». При этом их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике.