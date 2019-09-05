Лавров назвал Россию и США главными ответственными за мировую безопасность

Россия и США больше других государств несут ответственность за стратегическую стабильность в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности опасения вызывает и будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, и именно его нужно обсуждать. Позиция США, по словам Лаврова, по данному вопросу «не очень внятная», хотя РФ несколько раз предлагала начать переговоры о его продлении на пятилетний срок.

«То они говорят, что продление этого договора маловероятно, то заявляют, что это невозможно сделать, учитывая новые вооружения, прежде всего гиперзвуковые, о которых президент России Владимир Путин объявил в прошлогоднем послании Федеральному Собранию. Хотя те, кто знают текст этого договора, понимают, что он не охватывает эти вооружения», - сказал Лавров в интервью «Известиям».

Москва и Вашингтон подписали СНВ в 2010 году. По его условиям, каждая сторона должна сократить свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу их итоговые показатели не превышали установленных показателей. Договор действует десять лет, если не будет заменен последующим соглашением. Также его можно продлить не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.