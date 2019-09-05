У россиянки в Италии конфисковали пятилетнего сына

Россиянка Анна Варганова, проживающая в Италии со своим пятилетним сыном Георгием, обратилась за помощью к российским властям и дипломатам после того, как ее ребенок пропал. 41-летняя женщина предполагает, что мальчика похитили работники социальных служб города Бари, узнав, что она планирует вернуться с ним в Россию, в родной город Энгельс.

Анна родила сына в Италии, его отец отказался от ребенка. Брак не был зарегистрирован. Сын Георгий, как и его мать, имеет гражданство Российской Федерации.

Как пояснили в общественной организации «Русские матери», куда Анна незамедлительно обратилась за помощью после исчезновения ребенка, в Италии сейчас прогремело резонансное дело, названное в СМИ «Ангелы и демоны».

«В одной из провинций страны была разоблачена банда, где все во власти, начиная от мэра города и кончая мелкими клерками в итальянской Барневарн (соцслужбе по поддержке детей и подростков), наживались на торговле изъятыми детьми. Оказалось, что в Италии у здоровых и благополучных родителей беспричинно отбирают детей лишь для того, чтобы за огромные деньги "перепродать" их богатым бесплодным итальянкам. Судебное разбирательство разоблачило кощунственные мошеннические схемы экспроприации красивых и здоровых детей для переусыновения в Италии», - говорится в пресс-релизе организации.

Анна вспоминает, что «сердобольные» итальянские соцработницы еще беременной ей не раз предлагали отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям. Она отказалась. Тогда для отобрания ее малыша соцработницы применили иную тактику. Они предложили Анне «помощь» и дали ей комнату в общежитии. Как выяснилось позже, там она находилась под круглосуточным присмотром, пока ее сыну подыскивали богатую итальянскую «семью №2».

Координатор движения «Русские матери» Ирина Бергсет заявила, что на одном из «допросов» в соцслужбе Анна опрометчиво сказала, что собирается вернуться с сыном в Россию.

«Похоже, что именно эти планы россиянки уехать навсегда на родину всерьез "напугали" соцслужбы Италии. Ведь там, как и во всей Европе, это однозначно интерпретируется сейчас как "угроза кражи ребенка в Россию". Чистой воды - русофобия. И вот только за это у Анны "срочно" изъяли в Италии пятилетнего сына. А заодно быстренько и даже без ее присутствия лишили русскую мать родительских прав на сына», - поясняет Бергсет.

После рокового визита к соцработнику 6 августа 2019 года Анна Варганова уже не увидела своего сына: он исчез. До сих пор она ничего не знает о его местонахождении. Соцорганы на этот вопрос дали короткий комментарий: «Адрес - секретный».