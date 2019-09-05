США назвали возможные сроки размещения запрещенных ДРСМД ракет

США собираются до конца 2019 года испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил первый заместитель помощника минобороны Соединенных Штатов по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

«Я полагаю, что до сих пор запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», - отметил Суфер, не уточнив, о какой именно ракете идет речь.

В то же время исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти добавил, что к началу 2020-х годов американцы собираются развернуть новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile, PrSM, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее также запрещались ДРСМД.

«Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», - цитирует ТАСС Маккарти.

Напомним, второго августа США вышли из ДРСМД. 18 августа впервые после выхода из Договора провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.