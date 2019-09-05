Адскую давку устроили китайцы из-за промоакции в супермаркете

Сильная давка произошла во время старта промоакции в одном из торговых центров китайской провинции Сычуань. В результате 16 человек получили травмы и были доставлены в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

ЧП случилось в среду. Около семи утра по местному времени около торгового центра собралась огромная очередь из местных жителей, которые ждали открытия, чтобы поучаствовать в акции. Через час сотрудники ТЦ открыли двери, толпа хлынула в здание, и на входе случилась сильная давка.

Торговый центр полиция закрыла для проведения расследования, задержав несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание News.163.