Канатоходец прошел между башнями «Москва-Сити»: видео
По словам свидетелей инцидента, мужчина использовал страховку.
© Видео: alexandr.wow, Instagram © Фото: alexandr.wow, Instagram
На территории делового центра «Москва-Сити» канатоходец прошел между башнями «Око» и «Нева» на высоте 300 метров. Экстремальное видео сняли очевидцы.
На кадрах видно, как человек движется по тросу, хотя в тот момент было пасмурно, туманно, и шел мелкий дождь.
По словам свидетелей инцидента, мужчина использовал страховку.
«Жесть... Отчаянный чувак», - удивляется один из пользователей elena_dzhuraeva.