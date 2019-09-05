Школьники угнали авто и устроили смертельное ДТП в Ставрополье

Пять учащихся 7 и 9 классов угнали автомобиль «Ока» родителей одного из мальчиков и попали в ДТП на полевой дороге недалеко от села Дербетовка в Ставропольском крае. Как рассказали «Звезде» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел в четверг, 5 сентября, около 18.30 по местному времени.

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По предварительной версии, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Пассажир, который находился на переднем сиденье, вылетел из «Оки» в момент опрокидывания и погиб от полученных травм. Еще два школьника пострадали.

«На месте ДТП скончался 13-летний мальчик (передний пассажир), которого в момент опрокидывания выбросило из автомашины, еще двое детей-пассажиров получили травмы им оказана медицинская помощь», - сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности несовершеннолетних и их родителей, допустивших самовольное использование транспортного средства, устанавливается следствием.