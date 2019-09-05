В ТЦ Владикавказа распродажа закончилась давкой и битвой за вещи: видео

В одном из торговых центров Владикавказа местные жители устроили давку и потасовку во время распродажи «одна вещь - один рубль».

На видео видно, что магазин одежды был забит людьми, покупатели бежали к корзинам и хватали охапками вещи, не глядя на размер и модель. Доходило и до того, что женщины не могли поделить «добычу» и устраивали за нее настоящую борьбу.

«Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне», - говорится в описании к ролику в местном паблике.

На инцидент отреагировали в администрации города, попросив предпринимателей, которые собираются устраивать подобные акции, заранее позаботиться о безопасности граждан.