Президент Чехии выступил за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан высказался за сохранение в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который хотят убрать местные власти.

Земан напомни, что войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, освободили нацистский лагерь смерти Освенцим, а также подавили сопротивление подразделений СС, которые отказались капитулировать в Праге.

«Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться», - подчеркнул глава Чехии в эфире телеканала «Баррандов».

Монумент, который установили в Праге в 1980 году, находится в собственности властей шестого района Праги. По словам Земана, истиной причиной запроса на его перенос является желание руководства муниципалитета реализовать проект строительства гаражного комплекса на площади Интербригады, где и установлен памятник полководцу.

Высший исполнительный орган муниципальной власти района рассмотрит вопрос о памятнике Коневу 12 сентября.