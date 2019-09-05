В Москве открывается ярмарка современного искусства Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow откроется в Москве 6 сентября. В ней примут участие 67 галерей и 300 художников из 14 стран, в том числе России, Италии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, США. Ярмарка будет сопровождаться образовательной программой.

«Мы хотим, чтобы нашу ярмарку и современное российское искусство хорошо знали и любили, и понимали, и идентифицировали во всем мире», - говорит Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow.

Ярмарка, которая объединяет российских и международных коллекционеров, галеристов и художников, является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. Ценник зависит от таланта автора и от актуальности его творчества.

В этом году на ярмарке будут представлены, в частности, произведения Сальвадора Дали, Марка Шагала и Игоря Вулоха.

Cosmoscow пройдет с 6 по 8 сентября в Гостином Дворе.