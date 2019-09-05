На Филиппинах перевернулся паром с пассажирами: видео
Причиной ЧП стала неравномерная загрузка, в результате судно повалилось набок.
© Видео: The Daily Mail © Фото: The Daily Mail
Паром с пассажирами перевернулся на филиппинском острове Камотес во время выгрузки. Инцидент произошел 31 августа.
Причиной ЧП стала неравномерная загрузка, в результате судно повалилось набок. Всего на пароме находились несколько транспортных средств, а также более 160 людей, включая пассажиров и экипаж.
Кадры с места происшествия публикует издание The Daily Mail. На записи видно, что люди напуганы, они держится за перила судна, чтобы не упасть. К операции подключены спасатели в оранжевых жилетах.
Среди пассажиров есть младенец, закутанный в розовое одеяло. Его бережно держат на руках, чтобы перенести в безопасное место. В результате ЧП никто не погиб, но есть несколько пострадавших. Проводится расследование инцидента.