Выгода от похорон: как наживаются на родственниках умерших скорые и ритуальные фирмы

В Челябинске ритуальные службы и медики скорой помощи работают в тесном тандеме, и вместе наживаются на родственниках только что умерших людей.

В Сети появилось любительское видео, на котором видно, как водитель скорой общается с сотрудником похоронной фирмы. Как утверждает автор видео, работник фирмы прибыл к семье умершей старушки даже раньше чем медики, хотя его, в отличии от бригады неотложной помощи, не вызывали. Также на кадрах видно, как похоронный агент отходит от машины, а в документах водителя появляется что-то очень похожее на пачку денег.

В Челябинском горздраве на официальный запрос «Звезды» о ситуации на скандальном видео назвали случившееся встречей старых школьных друзей.

По результатам проведенной проверки, передачи денежных средств водителю не было, информации о состоянии больного при вызове водителям не сообщают.

«Просто из соседей кто-то Дмитрию позвонил и сказал, что здесь случилось несчастье. "Мы через вас хоронили приезжай сюда". Может такое быть? Почему мы сразу в чем-то ищем криминал?», - прокомментировал видео директор похоронной фирмы Сергей Шавочкин.

В месяц в Челябинске умирает около полутора тысяч человек. Не самые пышные похороны обойдутся в среднем в 50 тысяч рублей. Путем нехитрой математики можно высчитать, что ежемесячный куш ритуальных фирм составляет не менее 70 миллионов рублей.

В погоне за клиентом похоронные службы соревнуются не только между собой, им также важно опередить скорую и полицию. Ведь убитыми горем родственниками так легко манипулировать.

Информацией, как утверждает бывший фельдшер скорой помощи Павел, похоронщиков снабжают рядовые врачи, но основная утечка идет от диспетчеров.

«В процессе получается, если они им точную информацию дают, в месяц они могут даже около 30 тысяч иметь с этих похоронщиков», - рассказал Павел.

Люди, на чьем горе некоторые похоронщики наживаются с такой циничностью, на правосудии, как правило, не настаивают. В трагических обстоятельствах они неспособны защищать себя и тем более считать деньги, на чем и спекулируют предприимчивые дельцы.