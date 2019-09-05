Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выгода от похорон: как наживаются на родственниках умерших скорые и ритуальные фирмы

Светлана Свечкарева
22:58 05.09.2019
В погоне за клиентом похоронные службы соревнуются не только между собой, им также важно опередить скорую и полицию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Челябинске ритуальные службы и медики скорой помощи работают в тесном тандеме, и вместе наживаются на родственниках только что умерших людей.

В Сети появилось любительское видео, на котором видно, как водитель скорой общается с сотрудником похоронной фирмы. Как утверждает автор видео, работник фирмы прибыл к семье умершей старушки даже раньше чем медики, хотя его, в отличии от бригады неотложной помощи, не вызывали. Также на кадрах видно, как похоронный агент отходит от машины, а в документах водителя появляется что-то очень похожее на пачку денег.

В Челябинском горздраве на официальный запрос «Звезды» о ситуации на скандальном видео назвали случившееся встречей старых школьных друзей.

По результатам проведенной проверки, передачи денежных средств водителю не было, информации о состоянии больного при вызове водителям не сообщают.

«Просто из соседей кто-то Дмитрию позвонил и сказал, что здесь случилось несчастье. "Мы через вас хоронили приезжай сюда". Может такое быть? Почему мы сразу в чем-то ищем криминал?», - прокомментировал видео директор похоронной фирмы Сергей Шавочкин.

В месяц в Челябинске умирает около полутора тысяч человек. Не самые пышные похороны обойдутся в среднем в 50 тысяч рублей. Путем нехитрой математики можно высчитать, что ежемесячный куш ритуальных фирм составляет не менее 70 миллионов рублей.

В погоне за клиентом похоронные службы соревнуются не только между собой, им также важно опередить скорую и полицию. Ведь убитыми горем родственниками так легко манипулировать.

Информацией, как утверждает бывший фельдшер скорой помощи Павел, похоронщиков снабжают рядовые врачи, но основная утечка идет от диспетчеров.

«В процессе получается, если они им точную информацию дают, в месяц они могут даже около 30 тысяч иметь с этих похоронщиков», - рассказал Павел.

Люди, на чьем горе некоторые похоронщики наживаются с такой циничностью, на правосудии, как правило, не настаивают. В трагических обстоятельствах они неспособны защищать себя и тем более считать деньги, на чем и спекулируют предприимчивые дельцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.09.2019, 22:28
Британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit
Дата05.09.2019, 18:28
Выжигая полигон: эффектные кадры учений десантников в Новороссийске
Дата02.09.2019, 09:22
Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на Кубке вызова в Казани
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата05.09.2019, 10:32
Производство вертолета Ка-62 начнется в России до конца года
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
15:05 В стране и мире
Лукашенко назвал причину закрытия границы Белоруссии с Украиной
14:57 Армия
Видео
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае
14:37 Мнение
мнение
Абсурдная ситуация: почему Россию не позвали в Польшу по случаю годовщины начала Войны
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неравный брак: в Иране 9-летнюю девочку выдали замуж за взрослого мужчину
Видео
Спасение для пятого поколения: разработчик о катапультном кресле Су-57
Видео
Впечатляющую битву кота и змеи в Приморье сняли на видео
Видео
Слон и носорог устроили драку на водопое: видео
Видео
Водитель BMW насмерть сбил детей под Владимиром
Видео
Не терять надежду: родители нашли дочь, пропавшую в электричке 20 лет назад
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.