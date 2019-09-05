В Омске обнаружен пешеходный переход «в никуда»
Жители Омска обсуждают в соцсетях необычный пешеходный переход, который появился на одной из городских улиц. Разметку то ли не доделали, то ли нарисовали по ошибке. И получилось так, что «зебра», нарисованная с одной стороны улицы, с другой попросту упирается в трамвайные пути, за которыми растут трава и деревья.
Омичи просят администрацию города оказать содействие, чтобы пешеходный переход был доделан и соответствовал нормам безопасности.
«Звонки в департамент дорожного хозяйства не дали результатов! Переход через рельсы в кусты… Адрес, перекресток, 4-я Линия-Лермонтова», - написано в паблике «Аварийный Омск».
Жители возмущены, что по данному переходу в настоящее время невозможно перейти ни женщинам с колясками, ни инвалидам.
«Вот вам и доступная среда!» - написал Алексей Игумнов.
«Переход в никуда», - отметил пользователь Serega Sirkin.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что ничего страшного не произошло.
«Знаки есть, разметка тоже, что еще надо? Кусты еще никого не сбивали», - заметил Дмитрий Куличков.
Еще один пользователь добавил, что раньше в этом месте все переходили дорогу и без разметки, а сейчас с ее появлением вдруг появилась проблема.