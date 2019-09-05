Трап протаранил дверь самолета «Аэрофлота» в Шереметьево: кадры с места

В столичном аэропорту Шереметьево телескопический трап серьезно повредил переднюю дверь самолета Boeing 777.

Инцидент произошел 5 сентября в 14.45 уже после высадки пассажиров, прилетевших в Москву из Пекина. Кадры с места ЧП выложили очевидцы в социальных сетях.

Поврежденный лайнер принадлежит компании «Аэрофлот». Никто не пострадал. Происшествие не отразилось на работе воздушной гавани.