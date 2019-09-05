Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Первый исполнитель композиции «Снег кружится», певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания. Об этом рассказала «Звезде» невестка музыканта Татьяна Путра.

«Да его не стало сегодня, примерно в полпервого дня. Мы в конце июня узнали, что это онкология, и до конца даже не успели выяснить где конкретно, просто уже были метастазы, он стремительно просто растаял», - сообщила она.

Путра также рассказала, что прощание с артистом состоится 9 сентября в 09.00 по московскому времени в морге больницы №64, а гражданская панихида - в 10.00 в крематории Хованского кладбища.

Петерсон исполнил композиции, которые знает вся страна: «На дальней станции сойду», «Оксана», «Идет солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и многие другие. Он был участником вокально-инструментальных ансамблей «Пламя», «Веселые ребята» и «Самоцветы».