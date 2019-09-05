В России могут перестать готовить токарей, фрезеровщиков и слесарей

В российских техникумах и училищах с 2021 года могут остановить прием по таким направлениям подготовки, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

Проект приказа о прекращении приема в средние специальные заведения по девяти дисциплинам из 23 подготовило Министерство просвещения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом в ведомстве заверили, что профессии не исчезнут, но их будут преподавать в техникумах и училищах в новом формате. Перечень новых программ уже утвердили Минпросвещения и Минтруд.