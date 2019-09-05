Чайка провел прием предпринимателей на стенде Генпрокуратуры в рамках ВЭФ

Один из самых активных участников V Восточного экономического форума в этом году - Генеральная прокуратура. Ведомство не только представило основную информацию о своей работе, но и организовало выездную приемную для предпринимателей.

Интерактивный стенд на площадке Восточного экономического форума Генеральная прокуратура открыла впервые. В рамках работы интерактивного стенда запланирован ряд актуальных тематических мероприятий.

Здесь же на вопросы предпринимателей лично ответил генеральный прокурор Юрий Чайка. ВЭФ впервые стал площадкой для такого формата работы генпрокурора.

В основном жалобы предпринимателей касались долгов по государственным контрактам, обращения с твердыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в ТОСЭР.

Разрешение отдельных обращений Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль.

В беседе с бизнесменами Чайка отметил, что примерно 50% жалоб, поступающих в надзорное ведомство от предпринимателей, удовлетворяется. В некоторых регионах показатель достигает 70%, что говорит как о продолжающемся давлении на бизнес, так и об эффективности правозащитной работы прокуратуры, заявил он.

Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура «жестко реагирует на нарушение законности» в отношении предпринимателей.