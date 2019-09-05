В Вологодской области из песочницы пропала двухлетняя девочка

Более ста человек ищут двухлетнюю девочку, пропавшую в среду, 4 сентября, в селе Красное Вологодской области. Следователи, криминалисты, кинологи, волонтеры осматривают здания, колодцы, заброшенные дома.

Водолазы обследуют дно реки, а с неба к поискам подключен квадрокоптер. Волонтеры и спасатели планируют расширить зону - искать в соседних поселках.

Мама малышки рассказала, что накануне оставила дочь со старшими сестрами - четырех и шести лет - на детской площадке. Она играла в песочнице, а сама пошла в дом кормить новорожденного ребенка. Через десять родительница минут вернулась, а одной из девочек не оказалось на месте.

Проверка по данному факту продолжается, следователи продолжают поиски, сообщается на сайте СУ СК по Вологодской области.