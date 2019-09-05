В ЦРУ рассказали, что Путин предупреждал Буша об угрозе атак 11 сентября

За два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне Владимир Путин звонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе. Об этом в своей книге рассказал американский дипломат и политолог, бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

«Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана», - написал он в книге.

Биби добавил, что в день трагедии российский президент первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом для того, чтобы выразить соболезнования, сообщает ТАСС.

Одиннадцатого сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* захватили четыре пассажирских лайнера. Два самолета боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также направлялся к столице США, но потерпел крушение рядом с городом Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо террористов, погибло около 3 тысяч человек.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в России.