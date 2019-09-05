Мединский назвал убожеством увлеченность взрослых комиксами

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что негативно относится к комиксам и считает, что они в основном должны быть ориентированы на детей, которые учатся читать.

«Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», - заявил глава культурного ведомства.

Свое мнение Мединский выразил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). Она проходит с четвертого по восьмое сентября на ВДНХ. Первая выставка состоялась в Москве в 1977 году.

В 2019-м гости мероприятия смогут ознакомиться с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Венгрии и других стран, пишет РИА Новости.