На всероссийском открытом уроке «Я помню» рассказали о хранителях истории

На всероссийском открытом уроке «Я помню», организованном министерством просвещения совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» всем участникам рассказали про специалистов, которые занимаются сохранением памяти.

Речь шла о современных носителях информации, музеях и о самых востребованных сотрудниках в библиотеках.

В уроке приняли участие глава Минпросвещения Ольга Васильева, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, президент корпорации «Элар» Сергей Баландюк.

Министр просвещения в ходе мероприятия отметила, что основными качествами историка должны быть усидчивость и любознательность.

«Он должен быть очень усидчивым, потому что история не терпит суеты, и все те науки, которые ее окружают и дают возможность получить более правильный объективный ответ, - это тоже очень скрупулезная работа. Плюс историк - это прежде всего человек, который обладает очень тонким, очень любознательным умом», - сказала Васильева.

По мнению главы Минпросвещения, историю в школе может преподавать человек и без профильного образования в том случае, если он хорошо разбирается в предмете и умеет интересно преподносить информацию.

Также после открытого урока Васильева назвала пять тем для предстоящего одиннадцатиклассникам итогового сочинения: «"Война и мир" 150-летие великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».