Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс

Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе в Южной Каролине. Он скончался на 42-м году жизни.

Дэниелс родился в 1977 году в Ньюарке. Он является лауреатом премии «Грэмми». Его песни исполняли Майкл Джексон, Леди Гага, Уитни Хьюстон, 50 Cent и Бейонсе.

О смерти музыканта сообщила его жена Эйприл в Instagram. Подробности гибели не сообщается.