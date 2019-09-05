Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс
ЛаШон Дэниелс является лауреатом премии «Грэмми».
© Фото: bigshiz, Instagram
Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе в Южной Каролине. Он скончался на 42-м году жизни.
Дэниелс родился в 1977 году в Ньюарке. Он является лауреатом премии «Грэмми». Его песни исполняли Майкл Джексон, Леди Гага, Уитни Хьюстон, 50 Cent и Бейонсе.
О смерти музыканта сообщила его жена Эйприл в Instagram. Подробности гибели не сообщается.