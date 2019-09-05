Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы самые пьющие страны Европы

Андрей Аркадьев
19:58 05.09.2019
Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских государств по употреблению чистого спирта на человека.
Названы самые пьющие страны Европы
© Фото: pixabay.com

Литва является лидером европейских стран по потреблению алкоголя. В республике в год приходится 15 литров чистого спирта на одного человека.

На втором месте разместилась Чехия с 14,4 литра спирта на жителя страны. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчете о потреблении алкогольной продукции. Документ опубликовала Всемирная организация здравоохранения, составившая рейтинг 30 самых пьющих стран Европы.

Из отчета следует, что немцы тоже любят «заложить за воротник». Так, среднестатистический житель ФРГ выпивает по 13,4 литра в год. В десятку лидеров антирейтинга вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения.

Наиболее положительная ситуация наблюдается в Италии и Норвегии, где на одного человека в год приходится по 7,5 литра спирта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.09.2019, 22:28
Британские парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit
Дата05.09.2019, 18:28
Выжигая полигон: эффектные кадры учений десантников в Новороссийске
Дата02.09.2019, 09:22
Российские гимнастки завоевали пять золотых медалей на Кубке вызова в Казани
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата05.09.2019, 10:32
Производство вертолета Ка-62 начнется в России до конца года
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
15:05 В стране и мире
Лукашенко назвал причину закрытия границы Белоруссии с Украиной
14:57 Армия
Видео
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае
14:37 Мнение
мнение
Абсурдная ситуация: почему Россию не позвали в Польшу по случаю годовщины начала Войны
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неравный брак: в Иране 9-летнюю девочку выдали замуж за взрослого мужчину
Видео
Спасение для пятого поколения: разработчик о катапультном кресле Су-57
Видео
Впечатляющую битву кота и змеи в Приморье сняли на видео
Видео
Слон и носорог устроили драку на водопое: видео
Видео
Водитель BMW насмерть сбил детей под Владимиром
Видео
Не терять надежду: родители нашли дочь, пропавшую в электричке 20 лет назад
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.