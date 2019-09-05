Названы самые пьющие страны Европы

Литва является лидером европейских стран по потреблению алкоголя. В республике в год приходится 15 литров чистого спирта на одного человека.

На втором месте разместилась Чехия с 14,4 литра спирта на жителя страны. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчете о потреблении алкогольной продукции. Документ опубликовала Всемирная организация здравоохранения, составившая рейтинг 30 самых пьющих стран Европы.

Из отчета следует, что немцы тоже любят «заложить за воротник». Так, среднестатистический житель ФРГ выпивает по 13,4 литра в год. В десятку лидеров антирейтинга вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения.

Наиболее положительная ситуация наблюдается в Италии и Норвегии, где на одного человека в год приходится по 7,5 литра спирта.