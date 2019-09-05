Звезды «Уральских пельменей» анонсировали свой прощальный тур

Выступавший в шоу «Уральских пельменей» актер Вячеслав Мясников на своей странице в Instagram анонсировал последние гастроли программы «Ваши пельмени».

«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название "Прощальный"», - сообщил Мясников в соцсети.

Он также рассказал, что гастроли отнимают много времени и отвлекают от грандиозных замыслов.

В 1993 году была создана команда КВН «Уральские пельмени». За годы существования она сумела стать одной из самых популярных в клубе. С 2009 года участники творческой группы ведут собственное телевизионное шоу.

В конце 2018 года артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков создали сольную программу «Ваши пельмени» и прекратили свое участие в гастролях «Уральских пельменей». Как рассказала участница команды Юлия Михалкова, в «классическом» составе творческая группа выступает только на телевидении и в Екатеринбурге.